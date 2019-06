Un tableau de Pal Sarkozy, le père de l'ex-Président, fait chou blanc aux enchères

Adjugé... pas vendu ! Un tableau co-signé par le père de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Pal Sarkozy, était vendu aux enchères à Nice ce mardi après-midi. La maison de vente Boisgirard-Antonini l'avait mis à prix à 10.000 euros. Une estimation peut être trop haute.





L'œuvre "n'a pas été vendue car il n'y avait pas d'acheteur", a indiqué Me Mathias Petit, dont le collègue tenait le marteau mardi. "Comme c'est un marché relativement vierge en vente aux enchères, on ne savait pas trop où on allait en terme de prix. Ils en voulaient 10.000 euros et c'était à tenter", a ajouté le commissaire-priseur.