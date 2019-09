"Une partie de notre jeunesse s’en est allée" : les fans du "club Dorothée" pleurent la mort d’Ariane

HOMMAGES - Figure du "Club Dorothée", l’émission pour enfants qui marqué l’histoire de la télé française, Ariane Carletti est décédée mardi à l’âge de 61 ans. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances affluent.

"Encore une icône des après-midis de nos loulous qui s’en va. Même adulte, je regardais ses émissions. C’était tout simple et sans brutalité", déplore Eric. "Je ne pensais pas que ça m’aurait autant touché pour Ariane", avoue pour sa part Liam. "Mais là c’est différent. Je suis à mon boulot et j’ai les yeux humides."

L’émotion est la même sur Twitter, où la mort d’Ariane est rapidement devenue le sujet le plus commenté de la matinée. "Elle a fait partie de l'enfance de millions de gamins qui sont aujourd'hui trentenaires. On a passé des heures avec elle. Bon voyage", écrit Antoine. "Ne me demandez rien aujourd'hui. Je me mets en boule dans un coin, la gorge serrée", prévient Elsa.