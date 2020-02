Une plaque commémorative après la visite de Kim Kardashian et Kanye West au KFC Strasbourg-Saint-Denis

Le KFC de Strasbourg Saint-Denis va-t-il devenir un lieu de pèlerinage pour les fans de Kim Kardashian et Kanye West ? Mercredi soir, pris d'une soudaine envie de manger du poulet frit, le couple a décidé de faire un petit arrêt au KFC de Strasbourg Saint-Denis, dans le 10e arrondissement de Paris. Une scène surréaliste qui a été immortalisée dans une vidéo rapidement devenue virale.

On y voit le célèbre rappeur et sa femme tenter de passer commande sur une borne du KFC avant de se diriger vers la caisse pour prendre un bucket à emporter. "On les a pris à la caisse et mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus", a raconté à 20 minutes la gérante du restaurant.