Une pop star brésilienne meurt à 28 ans dans un accident d'avion

Le petit avion de tourisme était mené par un pilote et son copilote qui avaient de l'expérience. L'engin était en bon état. Selon le média brésilien G1, il aurait survolé quelques maisons à faible altitude avant de s'écraser. Les corps ont été retrouvés dans une mangrove. Celui de Gabriel Diniz a été identifié par ses proches. "C’est avec une immense peine que nous pouvons confirmer la mort de Gabriel Diniz et des membres de l’équipage", a simplement confirmé un membre de son entourage au site américain Us Weekly.