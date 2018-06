"Une voix démente" : Laura Smet raconte le jour où, peu avant sa mort, Johnny Hallyday lui a fait écouter son album posthume

Si il était s’était montrée sur la défensive au micro de Stéphane Bern, sur RTL, la néo-cinéaste se livre au sujet de son père, Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier. Elle évoque notamment ce jour d’octobre où il lui a fait écouter une partie de ce qui allait être son album posthume. "On s’est retrouvés tous les trois dans son bureau, Laeticia était là et c’était un joli moment", se souvient-elle.





"Je sentais qu’il avait le trac", raconte Laura Smet. "J’ai écouté huit titres, que j’ai trouvés remarquables, avec une voix démente. Il me regardait pour voir si ça me plaisait. On n’avait pas vraiment besoin de se parler. On est des animaux, lui et moi. On se sentait. Cela suffisait. Et il a senti que j’adorais. C’est mon dernier vrai moment avec lui. Celui que je veux garder, en tout cas."