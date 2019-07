Une YouTubeuse britannique de 35 ans meurt dans un accident de trottinette électrique

"C'est une chose horrible à dire sur Instagram mais on sait que beaucoup d'entre vous s'attendaient à voir Emily aujourd'hui et c'est la seule manière pour nous de vous contacter tous en même temps. Emily a été impliquée dans un accident hier et est décédée. Nous l'aimions tous énormément et on ne l'oubliera jamais. Elle a touché tellement de vies, c'est difficile d'imaginer les chose sans elle. Elle était une personne très spéciale", dit ce texte partagé à ses 59.500 abonnés.