Unis face aux critiques, Hélène et Omar Sy répètent leur soutien à la famille d’Adama Traoré

"Je sais que ces gens aimeraient me voir ailleurs, trouvent que je ne suis pas à ma place, et c'est bien pour ça que j'y suis", rétorque Omar Sy, auquel certains reprochent de vivre à Los Angeles. "Je paie des impôts en France, je rappelle que je suis citoyen français, et à ce titre, il me semble que j'ai le droit d'appeler à la justice", insiste la star qui a invité ses 3 millions d'abonnés sur Twitter à manifester le 13 juin aux côtés de la famille Traoré à Paris.

C’est un discours similaire que tient Hélène Sy dans l’interview qu’elle a accordée à "Paris Match". "Avec Omar, quand ça nous touche, on y va. Quand il s’agit d’injustice, de combat noble, d’exemple à donner à nos enfants", explique la présidente de l’association CéKeDuBonheur, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. C’est elle qui a décidé d’adresser les condoléances du couple à Assa Traoré, après la mort de son frère Adama en 2016, avant de la rencontrer, saluant "sa force" et "sa dignité".

"Adama aurait pu être mon beau-frère, un de mes neveux. On se sent concernés Les gens parlent de notre statut social, de la réussite d’Omar. Mais il a passé plus de la moitié de sa vie dans des conditions plus difficiles", rappelle Hélène Sy au sujet de l’enfance du père de ses quatre enfants à Trappes. "Comme tout mec de quartier, cette histoire le touche. C’est très important, quand on a cette trajectoire, de ne pas oublier ce que subissent ceux qui n’en sont pas encore sortis."