Vaimalama Chaves, Miss France 2019, n'estime pas avoir brisé la "malédiction" des Miss Tahiti : "Le mot est un peu fort"

Le premier mot qui lui vient à l'esprit pour qualifier ce qui lui arrive ? "Wahou", glisse-t-elle, expliquant que "les onomatopées

sont ce qu’il y a de plus représentatif". "Il n’y a pas de mot pour décrire le nuage sur lequel on est transporté. Même la douleur dans les pieds n’est pas suffisante pour nous maintenir au sol. J’ai plané jusqu’ici et je me tiens devant vous, toujours sur mon petit nuage, dans ma grosse robe verte", a poursuivi la jeune femme, élue avec 44,13% des voix des téléspectateurs, loin devant Miss Guadeloupe (20,47%). Le jury aussi l'avait placée en premier sur sa liste avant le top 5. Et même les 29 autres concurrentes ont crié leur joie de voir leur copine l'emporter. "C'est la preuve que c'est une vraie sympa", commente Sylvie Tellier, ravie de passer les douze prochains mois aux côtés de la Tahitienne.