"Venez avec nous au Lac de Côme !" : les Clooney lancent un concours pour gagner une journée dans leur villa italienne

Vous rêvez de passer une journée dans la maison d'un couple de stars ? Mieux, alors que les célébrités en question sont présentes ? Tentez votre chance au concours lancé par George et Amal Clooney ! Afin de récolter des dons pour leur association, The Clooney Foundation for Justice, qui défend les réfugiés et lutte contre les abus des droits de l'Homme dans le monde, ils lancent un concours au concept original : ceux qui mettront à la poche participeront à un tirage au sort. A la clé, George et Amal Clooney mettent en jeu deux billets d'avion pour le Lac de Côme, où se trouve leur somptueuse villa italienne. Les gagnants y passeront une journée avec l'un des couples les plus glamour des tapis rouges avec, au programme, déjeuner raffiné et photos souvenirs.





Dans une vidéo à la mise en scène humoristique, l'acteur américain invite les internautes à participer au concours jusqu'au 14 juillet sur la plateforme Omaze. "Venez avec nous au Lac de Côme !", lance-t-il simplement.