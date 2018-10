Verne Troyer : l’interprète de "Mini-Moi" dans "Austin Powers" s’est suicidé

Six mois après l’annonce de la triste nouvelle, on en sait plus sur les circonstances de la disparition, à l'âge de 49 ans, de Verne Troyer. D’après le rapport d’autopsie, publié mercredi par le médecin légiste du comté de Los Angeles, le comédien s’est donné la mort le 21 avril dernier. Un suicide dû à une consommation excessive d’alcool. Toujours selon ce rapport, son taux d’alcoolémie était supérieur à trois fois la limite légale au moment de son décès.





Natif du Michigan, Vernon Jay Troyer mesurait 81 centimètres. Souffrant d’une forme rare de nanisme, il avait fait de sa différence sa plus grande force. Dans une interview accordée en 2015 au quotidien britannique The Guardian, il expliquait que ses parents ouvriers lui avaient appris à être "optimiste et indépendant. Ils me faisaient sentir que je pouvais faire tout ce dont j’avais envie, et ça m’a bien aidé (…) Je n’ai pris conscience de ma taille que très tard, en allant au collège."