Véronique Sanson a vaincu son cancer : "Rien ne peut me tuer, sauf l'ennui"

Son cancer, elle en parle comme d'"un petit bordel de plus". "Ce n'est pas très rigolo car j'ai peur pour ma voix. Encore maintenant", dit-elle. Elle se souvient de sa discussion avec les médecins, de ce mal qui a épargné ses cordes vocales. Elle raconte "avoir fait comme si de rien n'était" le premier jour. Mais se sent "mille fois plus fatiguée maintenant", après six semaines de radiothérapie. "Je n'ai vu presque personne pendant cette période. J'étais KO. L'accumulation des rayons est difficile à supporter mais le plus dur arrive après", poursuit-elle, évoquant ses "pertes d'équilibre" et celle du goût. "Je n'étais pas bien grosse avant de tomber malade, aujourd'hui je pèse 44 kilos. C'est très difficile de se nourrir quand on perd le goût", reconnaît-elle.