Victime d'une crise de bipolarité, Kanye West s'est finalement rendu aux urgences

Il faut dire que les derniers jours ont été très compliqués pour le père de North, Chicago, Saint et Psalm. Diagnostiqué bipolaire en 2017, Kanye West serait visiblement victime d'une crise en ce moment. Le 19 juillet dernier, lors de son premier meeting de campagne en Caroline du Nord il avait tenu des propos incohérents et pleuré en racontant comment il avait demandé à sa femme Kim Kardashian d'avorter quand était enceinte de leur fille North. Il s'est ensuite attaqué à sa mère, Kris Jenner, qu'il a comparé à Kim Jong-Un, le dictateur nord-coréen.

Kanye West aurait-il décidé de se faire soigner ? Après une semaine particulièrement compliquée et marquée par des polémiques, le chanteur a été aperçu, samedi 25 juillet, dans un hôpital près de son ranch du Wyoming. D'après TMZ, une source proche du rappeur a expliqué que ce dernier aurait décidé de se rendre aux urgences pour cause d'anxiété.

Dans un message posté sur Instagram, Kim Kardashian avait alors expliqué que son mari était très malade et appelait à la bienveillance des médias. "C'est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d'être un artiste et un homme noir, a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l'isolement exacerbés par son trouble bipolaire. Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et savent que ses paroles ne correspondent parfois pas à ses intentions", avait-elle conclu.

Avant de se rendre à l'hôpital, Kanye West a publiquement présenté ses excuses à sa femme sur Twitter. "Je voudrais présenter mes excuses à ma femme Kim pour avoir publiquement parlé d’un sujet privé. Je ne l’ai pas protégée comme elle m’a protégé. Kim, je veux te le dire : je sais que je te blesse. S’il te plaît, pardonne-moi. Merci d’avoir toujours été là pour moi", a lancé le rappeur.