Emilia Clarke rend un vibrant hommage aux soignants qui lui ont "sauvé la vie"

Elle a frôlé la mort à deux reprises. Victime de deux AVC (accident vasculaire cérébral) en 2011 et 2013 alors qu'elle était âgée de 25 et de 27 ans, Emilia Clarke a tenu à remercier le personnel médical qui s'est occupé d'elle à l'époque. La star de Game of Thrones a profité de la sortie d'un livre d'Adam Kay baptisé Dear NHS : 100 Stories to Say Thank You pour revenir sur cet épisode marquant de sa vie. Dédié au personnel soignant et à tous ceux qui, au sein du NHS (le National Health Service, soit le système de la santé publique du Royaume-Uni), ont contribué à combattre la pandémie du coronavirus, l'ouvrage sera disponible le 9 juillet.

"Les souvenirs qui me sont le plus chers... sont ceux qui me remplissent de crainte", a écrit la comédienne âgée de 33 ans, avant de remercier l'infirmière qui a changé sa vie. "Elle a suggéré - après que tout le monde ait eu du mal à trouver ce que j'avais quand j'ai été admise la première fois - que je devrais passer un scanner cérébral. Elle m'a sauvé la vie".