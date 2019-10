Victime de violences conjugales, Sandrine Bonnaire sort de son silence 20 ans après

CONFESSIONS – Dans le livre "A l'amour, à la vie", le livre de témoignages de Catherine Ceylac, Sandrine Bonnaire a révélé qu'elle avait été victime de violences conjugales au début des années 2000.

Au début des années 2000, Sandrine Bonnaire est victime d'une violente agression. Mais ce qu'elle ne dit pas à l'époque c'est que l'homme qui l'a frappée est en réalité son compagnon. "Ça n'allait plus, nous savions que c'était la fin, explique Sandrine Bonnaire . Il s'est installé chez moi, je lui ai demandé de partir. J'ai été sympa, j'ai tout fait pour qu'il s'en aille le plus confortablement possible (...) je me suis portée garante pour qu'il puisse prendre un appartement."

Il m'a strangulée, je suis tombée dans les pommes, et je me suis réveillée avec une triple fracture de la mâchoire et huit dents cassées - Sandrine Bonnaire

Mais rapidement, les choses se dégradent et l'homme devient de plus en plus dangereux. "Il m'a strangulée, je suis tombée dans les pommes, et je me suis réveillée avec une triple fracture de la mâchoire et huit dents cassées. A l'époque, on a parlé d'agression et je n'ai pas osé dire que c'était un homme que je connaissais. Je n'en revenais pas qu'il ait pu me faire ça. Je n'ai pas porté plainte tout de suite parce que, sur le coup, il m'a dit que j'étais tombée. (…) Je n'y croyais pas vraiment. Mais je n'avais pas non plus envie de croire qu'il m'avait violentée", admet la comédienne de 52 ans.

Sur les conseils du chanteur et comédien Jacques Dutronc et du réalisateur Jean-Pierre Améris avec qui elle tourne "C'est la vie", elle consulte un chirurgien pour se faire opérer de la mâchoire. "A la fin de la consultation, ce médecin m'a certifié que j'avais été frappée, que je n'étais pas tombée. Tout s'est éclairé. J'ai porté plainte", révèle l'actrice qui s'est retrouvée avec deux plaques en titane dans la mâchoire et de longues séances de rééducation. Son agresseur sera condamné à deux ans de prison avec sursis et "une grosse amende". Quant à Sandrine Bonnaire, elle mettra des années à s'en remettre.