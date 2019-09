Victime de violences conjugales, une star des "Feux de l'Amour" demande le divorce

Elle veut tirer un trait sur son calvaire de femme battue et protéger son enfant. L'actrice Ashley Jones, connue pour ses rôles dans les soap-operas "Amour, Gloire et Beauté" et "Les Feux de l'Amour", a déposé vendredi dernier une demande de divorce en Californie.





Dans les documents déposés au tribunal que révèle le site américain People, la comédienne de 43 ans raconte le cauchemar vécu auprès de celui avec qui elle était mariée depuis quatre ans, Joel Henricks.