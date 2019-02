Victoires de la musique 2019 : qui est Angèle, sacrée révélation de l'année avec "Brol" ?

Au lycée, elle rejoint l'École Decroly, qui propose une pédagogie alternative considérant l'enfant comme l'acteur de ses apprentissages. Là, l'adolescente s'épanouit davantage et se passionne pour des options artistiques comme la musique, l’histoire de l’art ou le théâtre.





À 19 ans, la Bruxelloise intègre le groupe de musique de son père et commence à donner des petits concerts dans des bars de la capitale. Mais c'est grâce à Instagram qu'Angèle va se faire connaître. Sur la plateforme, elle s'amuse à poster des vidéos où elle mêle chant et humour. Elle se fait notamment remarquer avec sa reprise du titre "Bruxelles"de Dick Annegarn. Des artistes comme le groupe Ibeyi et le rappeur Damso lui proposent de faire leurs premières parties.