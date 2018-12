VIDÉO - 28 ans après, Macaulay Culkin rejoue "Maman j'ai raté l'avion" dans une pub

On hésite entre la nostalgie heureuse et le sacré coup de vieux. Car revoir Macaulay Culkin aujourd'hui nous rappelle toujours que nous aussi, on a vieilli. Vingt-ans après la sortie du cultissime "Maman j'ai raté l'avion", l'acteur américain aujourd'hui âgé de 38 ans retrouve le personnage de Kevin MacCallister le temps d'une courte vidéo. "Vous vous êtes déjà demandé à quoi il ressemblait adulte ? Moi non plus. Mais juste au cas où, vous devriez regarder cette publicité", écrit-il sur Twitter.





Alors on clique et nous voilà transportés dans la maison de famille des MacCallister. Kevin, qui a au final conservé sa bouille d'enfant, se réveille seul chez lui. "Maman ? Papa ?", lance-t-il avant de s'adresser à son assistant Google. Et oui, les temps changent ! Suivent des scènes cultes du film de Chris Columbus, forcément remises au goût du jour.