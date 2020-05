VIDEO - 35 ans après, les Goonies se réunissent sur Internet pour la bonne cause

C’est un film culte pour toute une génération. Sorti en 1985, "Les Goonies" met en scène un groupe d’ados qui, après avoir découvert une carte mystérieuse, se lance sur la piste du trésor d’un pirate. Humour, action, romance… Produit par Steven Spielberg et réalisé par Richard Donner, ce film d’aventure pour toute la famille réalise un carton presque inattendu à sa sortie. Tourné pour un modeste budget de 19 millions de dollars, il va rapporter plus de 120 millions à travers le monde.

Si "Les Goonies" est devenu un classique depuis, c’est en grande partie grâce à son casting de jeunes comédiens, tous plus irrésistibles les uns que les autres. Parmi eux, Sean Astin, future vedette de l’adaptation du "Seigneur des Anneaux", vu récemment dans la série "Stranger Things". Mais aussi Josh Brolin, le cowboy tragique de "No Country For Old Men" des frères Coen, tout récemment vu dans la peau de Thanos, le supervilain de la saga Avengers.