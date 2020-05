VIDÉO – 35 ans plus tard, les acteurs de "Retour vers le futur" se retrouvent pour lutter contre le coronavirus

Josh Gad a décidément un sacré carnet d’adresses. Sur sa chaîne Youtube, l’acteur qu’on a pu voir dans "La Belle et la Bête", et qui prête sa voix à Olaf dans la VO de "La Reine des neiges", a entrepris de réunir le casting de ses films préférés via Zoom afin d’encourager les internautes à soutenir l’association Project Hope, qui vient en aide aux soignants qui luttent aux Etats-Unis contre la pandémie de coronavirus.

Après les acteurs des "Goonies" lors d’un premier numéro de son show baptisé "Reunited Apart", ce sont les stars de "Retour vers le futur" qui ont répondu à l’appel, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. L’occasion pour Michael J. Fox et Christopher Lloyd d’évoquer la popularité de leurs personnages, Marty McFly et Doc Brown. "Marty se sent accepté par le Doc", a estimé Michael J. Fox. "Je crois qu’entre eux c’est d’abord une histoire d’amitié."