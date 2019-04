VIDÉO - "On va droit dans le mur" : l'appel de Sting, toujours aussi engagé, pour la cause environnementale

Il "ne pense pas à la postérité". "Je pense à maintenant. Je suis heureux d'avoir mon âge", dit Sting qui "apprécie la sagesse à laquelle on accède avec les années". Le chanteur anglais, 67 ans, a beau être plus sage, il n'a rien perdu de son franc parler. Son prochain album, "My Songs", est critiqué pour n'être qu'une resucée de ses plus grands tubes ? "Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent", lâche-t-il dans le portrait de la semaine de "Sept à huit", diffusé dimanche 14 avril.





"Ce n'est pas un manque d'inspiration. C'est juste marrant de revisiter une chanson, de la remettre au goût du jour. Parce que les chansons sont des organismes vivants qui respirent donc vous devez leur donner de nouveaux vêtements, de l'air frais", explique-t-il. De sa célébrité, il dit qu'elle "est toujours une blague". "L'autre jour, je buvais un café et un homme, la cinquantaine, me demande un selfie. Je lui ai dit non. C'est 7h du matin, c'est n'importe quoi. C'est quoi l'intérêt ? Il n'a pas compris. Je lui ai dit 'non, c'est beaucoup trop tôt'", raconte-t-il.