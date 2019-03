A 21 ans, Kylie Jenner devient la plus jeune milliardaire autodidacte du monde

En novembre, Kylie Jenner a étendu son empire hors de son site Internet et investi les rayons d'Ulta, un concurrent de Sephora avec 714 boutiques de plus, pour toucher une plus large cliente. Bingo ! Plus de 54,5 millions de produits ont été vendus en six semaines. Si Kylie Jenner peut se frotter les mains, en coulisses c'est sa mère qui débouche le champagne. Car Kris Jenner gère les finances et les relations presse de la société moyennant 10% de commission. Un pourcentage qu'elle a négocié avec chacun de ses enfants, en bonne "momager" (mom et manager, ndlr) qu'elle est.