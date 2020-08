À la découverte du jardin secret de Thomas Dutronc à Cateri

Thomas Dutronc nous reçoit quelque part entre ciel, mer et maquis à Cateri en Corse. Ce samedi soir, il a accepté exceptionnellement de nous guider dans son jardin secret au cœur de la Balagne. De l'atelier du luthier Ugo Casalonga où il fait construire ses guitares, à l'auditorium où il rejoint ses amis chanteurs et musiciens corses, l'artiste nous fait découvrir la beauté sauvage de Pigna.



