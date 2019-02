Accusé de plagiat, Gad Elmaleh contre-attaque

Après Michael Youn, Michel Leeb, Malik Bentalha et tant d'autres, c'est au tour de Gad Elmaleh. Copycomic a passé au crible les sketches et spectacles de ce dernier, dénonçant des plagiats que l'internaute anonyme aime appeler "les Gaderies". En réponse à cette accusation, l'humoriste préféré des Français a décidé de contre-attaquer à la fois sous les traits de l'humour et par le biais de ses avocats.