VIDEO - Adele : l'interprète de "Hello" se sépare de son mari Simon Konecki

C’est par un communiqué très officiel, envoyé à l’agence Associated Press, que la nouvelle est tombée. "Adele et son partenaire se sont séparés", ont annoncé ce vendredi les représentants de la chanteuse britannique. "Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble avec amour. Comme toujours ils réclament le respect de leur intimité. Il n’y aura pas davantage de commentaire."





Adele Adkins, 30 ans, a longtemps tenu secrète son idylle avec Simon Konecki, un entrepreneur et philanthrope de 14 ans son aîné. L’interprète de "Hello", "Rolling in the Deep", "Hometown Glory" et autres tubes planétaires l’abordera la première fois sur son blog, en janvier 2012.