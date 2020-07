Akrame Benallal, portrait d'un chef en liberté

Il puise ses idées de plat dans ses souvenirs de voyage et tient son audace d'une autre passion : le karting. La vie d'Akrame Benallal est une course contre la montre permanente. Une course après le goût qui fera la différence. Découvrez son portrait dans la vidéo en tête de cet article.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.