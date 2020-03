Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, s'en est allé

Ce mardi, Astérix et Obélix sont devenus orphelins. Albert Uderzo nous a quittés en nous léguant 37 aventures de ces deux Gaulois, neuf films et un célèbre parc. Né le 25 avril 1927 dans la Marne, il a depuis toujours été fan de dessin et surtout un amoureux de Walt Disney et de Mickey Mouse. Mais la grande histoire de sa vie commence en 1959, aux côtés de René Goscinny, avec les irréductibles Gaulois. Des aventures qui se sont vendues à 380 millions d'exemplaires.



