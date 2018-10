VIDÉO - "Sortez de chez vous et allez voter !" : Taylor Swift défie Donald Trump en direct

"Et vous savez ce pourquoi le peuple peut également voter ?", a poursuivi Taylor Swift, solennelle, sous les applaudissements des 7.000 spectateurs du Microsoft Theater de Los Angeles. Et surtout devant les millions de téléspectateurs qui suivaient la cérémonie sur la chaîne nationale ABC. "Ce sont les élections de mi-mandat le 6 novembre. Levez-vous et aller voter, je vous aime !".





D’ordinaire discrète sur ses opinions politiques, Taylor Swift, 28 ans, a créé la surprise dimanche dernier en appelant les habitants du Tennessee à s’inscrire sur les listes électorales. Et à aller voter pour le candidat démocrate Phil Bredesen lors de la prochaine élection sénatoriale.





Son objectif ? Faire barrage à la candidate républicaine Marsha Blackburn, élue depuis 2003 à la Chambre des Représentants, lui reprochant d'avoir "voté contre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes". Mais aussi contre la reconduction du ‘Violence Against Women Act", une loi qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales, le harcèlement et le viol.