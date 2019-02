Qu'elle soit ou non sacrée aux Victoires de la musique, la Belge Angèle a déjà tout gagné

Elle devrait briller lors des Victoires de la musique vendredi soir. Angèle y sera en lice pour "l'album révélation" avec "Brol", sorti en octobre 2018 et déjà double disque de platine, ainsi que pour la "Création Audiovisuelle" de l'année avec le clip "Tout oublier", chanté avec son frère, le rappeur Roméo Elvis.





Il faut dire que la jeune femme de 23 ans est née sous les meilleurs auspices. Son père n'est autre que le chanteur Marka, très connu sur la scène belge, et sa mère la comédienne Laurence Bibot. Tous deux ont créé le duo de pop-rock-électro Monsieur et Madame. Poussée par ses parents, Angèle commence la musique à 5 ans, apprenant notamment à jouer du piano. Inscrite dans un collège catholique à l'éducation très stricte, la fillette ne s'y plaît guère. "Vu le parcours de mes parents, on était vus comme des enfants un peu étranges. J’avais des cours de religion qui nous disaient que l’homosexualité était contre-nature. Je ne comprenais pas ce que je foutais là", explique-t-elle à nos confrères du magasine Greenroom.