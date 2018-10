VIDÉO - Angélique Kidjo, Zaz, Serge Lama... L'hommage à Charles Aznavour lors d'un concert événement en Arménie

Quant à Serge Lama, il a chanté "Avoir 20 ans" et "Sa jeunesse" accompagné d’Erik Berchot, le pianiste du chanteur décédé à l’âge de 94 ans. L’interprète de "Je suis malade" a confié devant le public et le couple Macron que Charles Aznavour était "comme un père" pour lui et qu’il avait "versé des larmes de fils lorsqu’il a disparu".