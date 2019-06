VIDEO - Après son échographie, Nabilla dévoile un cliché en 3D de son bébé

En affichant ainsi leur bonheur sur les réseaux sociaux, Nabilla et Thomas entendent montrer qu’ils ont définitivement tourné la page du drame qui a fait la une des médias, à l’automne 2014. Dans la nuit du 6 au 7 au novembre, la jeune femme poignardait son compagnon suite à une violente dispute. Condamnée à six mois de prison ferme quelques mois plus tard, elle n’aura effectué que quatre semaines de détention provisoire.