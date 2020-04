Arthur : "Sans sortir, on va s'en sortir"

Arthur a eu la chance de se mettre au vert pendant cette période de confinement. Pour passer le temps, il fait quelques tâches ménagères avant de faire l'école à sa fille. Puis chaque après-midi, il réalise son émission "Show must go home" sur Facebook et Instagram. Lundi, il avait un message à faire passer aux téléspectateurs : Pour soutenir les médecins, les aides-soignants et les ambulanciers qui se battent pour sauver des vies, il ne suffit pas de les traiter en héros, la seule chose à faire... c'est de ne pas sortir.