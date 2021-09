Audrey Fleurot se confie avec son franc-parler sur son rôle de maman

Spontanée, sans filtre et surtout atypique. Depuis sa plus tendre enfance, Audrey Fleurot n'est jamais passée inaperçue. Comment l'adolescente enrobée a su composer avec son physique et sa rousseur pour se faire apprécier des autres jusqu'à devenir un symbole glamour et sexy ? Comment choisit-elle ses rôles pour explorer le côté sombre personnalité ? Et comment assume-t-elle sa maternité sur les plateaux de tournage éloignés de son fils ?