VIDÉO - Aya Nakamura devient l’artiste française la plus écoutée au monde

Plus rien n’arrête Aya Nakamura. Avec "Jolie Nana", la chanteuse vient sans doute de signer LE tube de l’été, n°1 sur les plateformes de téléchargement depuis sa sortie vendredi dernier. Et son clip, tourné à Asnières avec Camille Lellouche et Karidja Touré, cumule déjà 5,4 millions de vues sur YouTube en cinq jours.

La patronne du R’n’B tricolore vient d’ajouter un record à son palmarès puisqu’avec 12 millions d’auditeurs par mois, elle est depuis lundi l’artiste française la plus écoutée au monde sur la plateforme de streaming Spotify. Elle détrône ainsi le duo PNL, qui devançait jusqu’ici Booba et Jul, comme on vous l'explique dans la vidéo ci-dessus.