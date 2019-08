VIDÉO - Ecoutez la playlist de l'été de Barack Obama

Et on peut dire qu'il y en a pas tous les goûts ! "Too Good" de Drake et Rihanna est en pole position, tandis que l'on retrouve au cinquième rang le DJ niçois "The Avener" avec son tube sorti en 2015 "Fade Out Lines". Des classiques comme

"Don’t You Worry ‘Bout A Thing" de Stevie Wonder, "I’ve Got You Under My Skin" de Frank Sinatra ou encore "How high the moon" de Ella Fitzgerald font aussi partie de la liste.





Les hit de cet été "Old town road", de Lil Nas X, et "Señorita", du duo formé par Shawn Mendes et Camila Cabello, figurent également dans le classement.