VIDÉO - Bardot, Berléand, Etchebest... Au final chez les people, qui soutient ou pas les Gilets jaunes ?

Sur les plateaux télé (on se souvient de Cyril Hanouna se proposant d'être le porte-parole du mouvement) ou via des tribunes dans la presse, ils sont nombreux à avoir publiquement soutenus dans les médias les Gilets Jaunes, à l'image de Béatrice Dalle dans l'émission "Stupéfiant !" sur France 2. Invitée par Léa Salamé pour un numéro spécial intitulé" La révolte", l'actrice s'estclairement affichée comme fervente supportrice du mouvement. Elle a dénoncé "le mépris du gouvernement" pour les Gilets jaunes. Interrogée sur le saccage de l’Arc de Triomphe le 1er décembre, la comédienne a estimé : " Quand tu fais une révolution, forcément il va y avoir des choses cassées, il faut pas qu’on pleure sur deux barrières et deux bagnoles parce qu’en 1789, ce sont des têtes qui sont tombées !".





Dans la même veine, Laetitia Casta a également manifesté son soutien dans les colonnes de Libération. Fille d’un père travaillant dans le BTP et d’une mère comptable, l'actrice de 40 ans déclarait en décembre dernier : "Les gilets jaunes, c’est ce qu’on est nous. C’est les miens, c’est moi avant… Les ronds-points, je viens de là".





Fin novembre, c'était Patrick Sébastien qui avait pris la défense du mouvement sur Cnews : "Chaque être a sa dignité et il y a une vraie fracture qui est plus que sociale. Elle est élitiste aujourd'hui". Le présentateur déchu de France Télévisions avait également appelé à "respecter et à considérer les Gilets jaunes, pas à les balayer ", tout en revendiquant "faire la fête avec ces gens-là".