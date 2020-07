VIDÉO - Bridger, 6 ans, reçoit le soutien des Avengers après avoir sauvé sa sœur d'une attaque de chien

"Je ne peux qu’espérer être à moitié aussi courageuse de toi dans ma vie que tu l’es dans la tienne. Je te souhaite une douce guérison et beaucoup de jolies pierres", ajoute-t-elle au petit garçon, amateur de géologie. Elle conclut son message en interpellant Mark Ruffalo. "T’as besoin d’un équipier ?", lance-t-elle à l’interprète de Hulk. Le comédien s’adresse alors au jeune Bridger en commentaires d’un post Instagram de sa tante désormais liké plus d’un million de fois. "Ceux qui privilégient le bien-être des autres avant le leur sont les gens les plus héroïques et les plus attentionnés que je connaisse. Je respecte sincèrement et j’admire ton courage et ton cœur (…). Le vrai courage, c’est savoir ce que est juste de faire et le faire même si ça finit par te blesser de quelque manière que ce soit", souligne-t-il en signant de sa triple identité. "Bruce Banner/Hulk/Professor".