Benjamin Biolay, de plus en plus plebisicité par le cinéma

On connaissait l'auteur-compositeur-interprète, et maintenant l'acteur qui prend de plus en plus de place. Benjamin Biolay se voit offrir davantage de premiers rôles sur grand écran. Cette semaine, il est à l'affiche d'un thriller haletant aux côtés de Karin Viard. Il est également en plein tournage d'une série télévisée. Mis à part le cinéma, il y a aussi la reprise de ses concerts fin octobre qui occupe son esprit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.