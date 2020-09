VIDÉO - "Si vous êtes au lit du matin au soir, vous êtes mort !" : le message fort de Bernard Tapie

Lundi soir, l'ancien président de l'Olympique de Marseille participait au concours d'éloquence des avocats du barreau de Paris. Souffrant d'un double cancer à l'œsophage et à l'estomac depuis près de trois ans, l'ancien homme politique a tenu à adresser un message d'espoir et de combativité aux malades.

"Contrairement à ce que l'on dit, le moral, etc ... Vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie. Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie ? En se bougeant ! En se remuant ! Et si vous êtes au lit du matin au soir, en vous disant : 'Je ne peux pas me lever', vous êtes mort !" a-t-il ainsi martelé d'une voix cassée mais le regard plein de détermination.