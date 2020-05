VIDÉO – La chanteuse Billie Eilish dénonce le "body shaming" dans une vidéo surprenante

La chanteuse californienne franchit encore un cap à la faveur d’un court-métrage intitulé Not My Responsability dans lequel elle s’engage contre le "body shaming", cette pratique qui consiste à humilier les jeunes filles en raison de leur apparence physique, sur les réseaux sociaux notamment, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus .

C’est l’icône de la nouvelle génération. Billie Eilish, 19 ans, a connu en quelques mois une ascension fulgurante grâce à son mélange détonnant de pop, de hip-hop et d’électro, ses textes corrosifs et son look toujours plus excentrique. En janvier dernier, elle a reçu pas moins de cinq Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année pour l'excellent "Bad Guy".

Dans une semi-obscurité, Billie Eilish retire lentement sa veste à capuche et s’adresse au public en voix off. "Vous avez des opinions sur ma musique, mes vêtements, mon corps", murmure-t-elle. "Je sens vos regards, tout le temps. Et rien de ce que je fais ne passe inaperçu, alors je sens vos regards désapprobateurs ou vos soupirs de soulagement. Si je vivais en fonction d'eux, je serais incapable de bouger."

Ces images de Billie Eilish devaient être diffusée durant sa tournée mondiale, paralysée en mars dernier par la pandémie de coronavirus. Mise en ligne sur YouTube mardi, la vidéo a été déjà été vue plus de 10 millions de fois.