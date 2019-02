"Bisou" chez Ardisson, "menteur" et plainte en diffamation : la guerre est déclarée entre Emmanuel Petit et sa fille Zoé

L’animateur rappelle ensuite que Zoé est la fille que l’ancien footballeur a eu avec l’actrice Agathe de la Fontaine, avec laquelle il s’était marié en 2000. "Elle, je ne veux plus la voir non plus", lâche celui qui a refait sa vie avec Maria, un mannequin russe qui lui a donné deux enfants, Violette, 11 ans, et Scala, 9 ans.





La réponse de Zoé ne va pas tarder. Sur Instagram, elle traite son père de "menteur" dans un post virulent. Comment te dire Papa que t'as fait une grosse erreur. Insulter ma mère et te faire passer pour une victime ! Au lieu de mentir pour promouvoir ton livre, tu devrais relire tes derniers SMS du 1er août 2017 quand tu disais ne plus vouloir me voir en précisant 'bon débarras'."