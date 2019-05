VIDÉO - Blanket, le dernier fils de Michael Jackson, a bien grandi

Après avoir grandi à Neverland, Blanket est élevé par sa grand-mère, Katherine Jackson, qui a également la garde de Prince et Paris. A partir de 2012, elle la partage avec leur cousin T.J. Jackson, le fils de Tito, membre du trio musical les 3T. Plus discret que son frère et sa sœur, celui qui se fait désormais appeler Bigi est apparu en de rares occasions à leurs côtés ces dernières années.





On a pu le voir en 2010 aux Grammy Awards et dans le talk show de Oprah Winfrey. Dans l’émission "X-Factor" en 2011. Ou encore lors de ce match de baseball en 2012, où les trois enfants posent en compagnie de leur tante, La Toya...