VIDÉO – Booba, Black M, G7N... Face au coronavirus, les rappeurs donnent de la voix

Il n’a pas encore réglé son compte au Covid-19 en musique. Mais Booba s’active à sa manière contre la pandémie. Depuis Miami où il réside une partie de l’année, le Duc de Boulogne a apporté son soutien aux personnels soignants qui luttent au quotidien dans l’Hexagone.

Dans une story postée sur Instagram, on a pu le voir se mettre en quête de masques de protection à la droguerie du coin, dans un pays où les mesures de protection ne sont hélas pas encore systématiques. Sa fille Luna s’est, elle, lancée dans la confection de masques à destination des hôpitaux. Booba a également fait passer le message à son fils Omar : "Restez à la maison !".

Mais l’initiative la plus touchante est sans doute celle du trio grenoblois G7N. Deux de ses membres, Samir et Abel, sont brancardiers de profession. Et c’est tout naturellement qu’ils ont choisi de rendre hommage à leurs collègues dans "20 heures", un titre et clip mis en ligne il y a quelques jours.

Réalisé à partir d’images d’actualité, il cumule déjà plus de 700.000 vues sur leur page Facebook. Émouvant, non ?