Brésil : décès de Joao Gilberto, l'un des pères de la bossa nova

Triste nouvelle pour les amateurs de bossa nova. Le Brésilien Joao Gilberto, une des légendes de la bossa nova, est décédé à 88 ans, a annoncé ce samedi son fils Joao Marcelo sur Facebook. "Mon père est décédé. Son combat était noble, il a tenté de conserver sa dignité alors qu'il perdait son autonomie", a écrit Joao Marcelo à propos de l'icône qui vivait ruiné et solitaire à Rio de Janeiro. Connu mondialement pour son titre "The girl of Ipanema", il s'est produit sur les plus grandes scènes du monde.