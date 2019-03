"Ça fait 7 ans que je souffre" : au bord des larmes, Monia Kashmire révèle être atteinte de la maladie de Crohn

"Au niveau des douleurs, c'est une maladie où on se donne des coups de poings dans le ventre parce que ça ressemble à une grossesse extra-utérine. Et surtout ça m’a toujours porté préjudice parce que, par pudeur, on préfère faire croire qu’on a une gastro parce que ça passe mieux", a-t-elle avoué en précisant qu'elle redoute l'évolution de sa maladie. "Je sais que j'aurai une stomie. Je sais que je risque une ablation des intestins et de vivre avec une poche", a conclu Monia Kashmire, très émue.





Selon l'association Afa Crohn RCH France, quelque 125.000 personnes dans l'Hexagone sont atteintes de la maladie de Crohn, souvent diagnostiquée entre 15 et 30 ans. D'après elle, comme la rectocolite hémorragique (RCH), la maladie de Crohn se traduit par "des épisodes de crises avec diarrhées nombreuses et impérieuses (jusqu'à 20 par jour), des saignements dans les selles, de fortes douleurs abdominales, un amaigrissement et une extrême fatigue".