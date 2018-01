Cadavre filmé sur YouTube : Logan Paul va donner 1 million de dollars à des associations de prévention du suicide

À la fin de cette vidéo de sensibilisation, le Youtubeur annonce qu’il va donner 1 million de dollars à différentes associations de prévention du suicide. Il va notamment donner immédiatement 250.000 dollars à la National Suicide Prevention Lifeline, l’équivalent français de SOS Amitié.





Après la publication de sa vidéo, YouTube avait décidé de prendre ses distances avec le jeune homme, en l’écartant de deux projets et de réduire son exposition publicitaire. Logan Paul travaillait notamment à la suite de son film "The Thinning", mis en ligne l'an dernier sur YouTube Red, qui propose des contenus développés spécifiquement pour le site. Le millionnaire de 22 ans n'apparaîtra pas non plus dans la quatrième saison de la série "Foursome", dont il était l'un des personnages principaux. La société a aussi choisi de l'écarter du portefeuille Google Preferred, qui offre aux annonceurs de toucher les 5% les plus vus parmi les contenus de YouTube.