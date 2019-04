Camila Cabello : la chanteuse d'"Havana" va jouer dans un remake de "Cendrillon"

Camila Cabello, ex- membre du groupe Fifth-Harmony, a su imposer son style et son talent sur la scène internationale. Artiste la plus récompensée en 2018 avec 45 Awards glanés dans différentes cérémonies, elle a a ouvert le Reputation Stadium Tour de Taylor Swift et a annoncé la sortie d'un nouvel album cette année. Après avoir enchaîné les succès en chanson, peut-être fera-t-elle de même au cinéma !