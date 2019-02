VIDÉO - Camille Lacourt : "Mon cœur n’est pas à prendre mais j’ai envie de rester discret"

Aujourd'hui divorcé de la reine de beauté, Camille Lacourt se pose en "exemple de couple séparé". "On est chacun de son côté (...). On essaie de s'arranger sur les semaines, il n'y a pas de contrat écrit sur qui doit avoir telle semaine" avec leur fille, explique-t-il. "Je pense que la plus grande réussite de ma vie pour l'instant, c'est d'avoir réussi cet équilibre", assure-t-il. Camille Lacourt confirme avoir eu "une petite histoire" avec Hajiba Fahmy, sa partenaire dans "Danse avec les stars". "C'est une personne géniale avec qui on a vécu de très beaux mois mais ça s'est arrêté après", confesse-t-il. Où en est-il aujourd'hui sur le plan sentimental ? "Mon cœur n’est pas à prendre mais j’ai envie de rester discret", répond-t-il. Il n'en dira pas plus. Et c'est déjà pas mal.