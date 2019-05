VIDÉO : Aya Nakamura a fait danser Nabilla sur la Croisette

Ont notamment été photographiés au photocall : Nabilla Benattia, son baby bump et Thomas Vergara ainsi que les anciennes Miss France Flora Coquerel, Alicia Aylies et Maëva Coucke. L'ancien candidat de "Danse avec les stars" Terrence Telle a fait une apparition, tout comme la chanteuse Rita Ora et le directeur artistique de Louis Vuitton Virgil Abloh. De quoi donner envie aux fans d'Aya Nakamura de la retrouver sur les festivals, de musique cette fois, cet été et sur sa tournée des Zénith à l'automne.