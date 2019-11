Catherine Ringer continue de faire vivre les Rita Mitsouko

À 61 ans, Catherine Ringer continue de faire vivre la légende des Rita Mitsouko même après la disparition en 2007 de Fred Chichin, son acolyte de scène, mais également son compagnon. Pour l'occasion, la chanteuse est accompagnée de son fils, Raoul Chichin. Si de nos jours, leurs chansons rendent nostalgiques, dans les années 80, elles apportaient une bouffée d'air frais. Le duo a créé un style hors normes tant sur le plan musical qu'esthétique, notamment avec les formes et les couleurs. En près de trente ans de carrière, le groupe a signé tube sur tube.



