VIDÉO - "Ce type est fou, il faut le dégager !" : Robert De Niro s’en prend à Trump et jure sur CNN

SANS FILTRE - Invité ce dimanche sur CNN à parler de "The Irishman", le nouveau film de Martin Scorsese, Robert De Niro en a profité pour commenter la procédure de destitution lancée par les démocrates contre Donald Trump. L’acteur, très critique envers le président américain, n’a pas pu s’empêcher de jurer en direct.

"Je crois qu’ils n’avaient pas d’autre choix", a estimé Robert De Niro. "Ça devait arriver, il ne pouvait pas en être autrement", a-t-il ajouté sèchement. Donald Trump doit-il démissionner comme le réclamait il y a quelques jours le Connectictut Post ? "Je ne crois pas qu’il soit capable de démissionner", a réagi l’acteur, avant de se lancer dans une nouvelle diatribe contre l’homme d’affaires. "Le lendemain de son élection, je me suis ‘donnons-lui sa chance, on verra’. Mais il s’est révélé pire que tout ce que j’avais pu imaginer."

Robert De Niro se lâche (encore) au sujet de Donald Trump. Depuis l’élection de Donald Trump, l’acteur américain ne manque pas une occasion de dire tout le mal qu’il pense du 45e président de son pays. Ce dimanche, il était invité sur CNN à parler de "The Irishman", le nouveau film de Martin Scorsese. Mais le présentateur lui a rapidement demandé son sentiment au sujet de la procédure de destitution lancée par les démocrates contre le locataire de la Maison Blanche, accusé d’avoir demandé au président ukrainien des informations sur son rival démocrate Joe Biden.

Et si Donald Trump jouait la comédie ? "D’une certaine manière, je crois. Comme certains éditorialistes le font sur Fox. Parce que je n’arrive pas à croire qu’ils soient d'accord avec cette folie. Ce type ne devrait pas être président, point final." Lorsque le présentateur lui annonce que les éditorialistes en question vont le critiquer, Robert De Niro jure en direct, provoquant des cris en régie. "Qu'ils aillent se faire foutre ! Qu'ils allaient se faire foutre !", va-t-il lancer avant de s’excuser.

"Je pense qu’il est fou d’une certaine façon. Juste fou", a-t-il continué, en appelant à la responsabilité des grands médias américains. "Ce monde est fou. Ce type est fou. Il faut le dégager !", s’est ensuite emporté la star de "Taxi Driver". Lorsque le présentateur lui demande s’il estime que le président souffre d’un problème médical, l’acteur ne se démonte pas : "Peut-être médicalement aussi (...) Je l’ai regardé l’autre jour, monter dans son hélicoptère et parler sans arrêt en transpirant. Ce type n’a pas conscience… Il aurait pu demander un mouchoir à quelqu’un pour s'essuyer… Je trouve ça très bizarre."

Le présentateur tentera bien de reprendre le contrôle mais Bob, sur sa lancée, ira jusqu'au bout de son coup de gueule : "Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes à un moment dans nos vies, dans ce pays où ce type est là comme un gangster. Il est arrivé, il a dit des choses, il a fait des choses encore et encore. C’est terrible ! Nous sommes dans une situation terrible ! Et ce type continue encore et encore sans qu’on l’arrête !".